Projection du documentaire « Les Incorrectes », le long chemin vers la parité dans le sport Cinéma Le Méliès Villeneuve-d’Ascq, samedi 6 avril 2024.

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 2024, la Ville de Villeneuve d’Ascq propose, samedi 6 avril 2024 à 18h, la projection gratuite au Méliès du documentaire « Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport féminin », réalisé par Anne-Cécile Genre.

Alice Milliat : sportive passionnée et engagée

Il y a un peu plus d’un siècle, courir, sauter le plus haut possible ou frapper dans un ballon, tous ces gestes étaient réservés aux hommes. Avant qu’une Française nommée Alice Milliat ne vienne tout changer.

Au début du XXème siècle, cette Nantaise voyageuse pose ses valises à Paris pour y faire la promotion du sport pour les femmes, jusque-là cantonnées aux activités ménagères et maternelles.

Entre les deux guerres, sous son impulsion, les femmes sportives veulent rejoindre les hommes aux Jeux Olympiques mais se heurtent aux idées sexistes de leur créateur : Pierre de Coubertin. S’opposant ainsi au Baron Pierre de Coubertin, elle impose des Jeux Olympiques Féminins avec un incroyable succès.

Effacée de la grande Histoire comme de la mémoire du sport, Alice Milliat était une sportive passionnée, une pionnière et une combattante qui a su faire oublier les clichés pour valoriser la pratique féminine du sport et donner une place aux femmes dans la compétition.

Ce film est l’histoire d’Alice Milliat, et de toutes les femmes sportives.

Ce documentaire présente des sources remarquables et des témoignages contemporains éloquents sur un siècle de conquête du sport par les femmes.

Récompense

Festival TV de Luchon 2022 : palmarès catégorie documentaire, prix spécial Histoire – Bulles de Culture

https://www.youtube.com/watch?v=zPZwHK8MiII

La Fondation Alice Milliat est la première fondation européenne en faveur du sport féminin. Abritée par la Fondation du Sport Français, elle est reconnue d’utilité publique.

Projection gratuite dans la limite des places

