Beautiran Gironde La nouvelle projection de Beauti’Ciné est un film documentaire « Le vestiaire des filles » réalisé par Laëtitia Foligné.

Elle sera suivie d'une table ronde sur le thème « Les femmes dans le sport », en présence de la réalisatrice, Laëtitia Foligné, de Laurence Harribey, sénatrice, de Jérôme Dauba, adjoint de l'équipe féminine U20 et Louane Zamarreño, joueuse au FC des Girondins de Bordeaux, catégorie U15.

+33 5 56 67 06 15

Elle sera suivie d’une table ronde sur le thème « Les femmes dans le sport », en présence de la réalisatrice, Laëtitia Foligné, de Laurence Harribey, sénatrice, de Jérôme Dauba, adjoint de l’équipe féminine U20 et Louane Zamarreño, joueuse au FC des Girondins de Bordeaux, catégorie U15. Mairie de Beautiran

Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran

