Projection du documentaire « Le sel de la Terre »

Saint-Jean-du-Doigt

Projection du documentaire « Le sel de la Terre » Saint-Jean-du-Doigt, 20 décembre 2022

Salle Kasino Saint-Jean-du-Doigt

2022-12-20 20:30:00

Finistère Saint-Jean-du-Doigt Documentaire franco-italo-brésilien, réalisé par Juliano Ribeiro Salgado et Wim Wenders, 2014 Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation.

Wim Wenders, admiratif du travail du photographe brésilien Sebastião Salgado, décide de dédier un documentaire à cet observateur de la nature humaine. Inlassablement, depuis plus de quarante ans, Salgado a parcouru le monde et photographié, exclusivement en noir et blanc, les conflits, la famine, l’exode. A la demande de Salgado, Wenders l’accompagne sur « Genesis », un projet pharaonique sous forme d’hommage aux civilisations inconnues, dans lequel le photographe part à la découverte de territoires vierges aux paysages somptueux, du désert algérien à la péninsule du Kamchatka, en passant par les îles Sandwich du Sud… Entrée libre. contact@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://www.facebook.com/bobineenbourg29630 Saint-Jean-du-Doigt

