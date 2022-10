Projection du documentaire « Le Périmètre de Kamsé » à Saint-Agil Couëtron-au-Perche, 9 novembre 2022, Couëtron-au-Perche.

Projection du documentaire « Le Périmètre de Kamsé » à Saint-Agil

5 Rue des Templiers Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

2022-11-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-09

Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher

Projection du documentaire « Le Périmètre de Kamsé » à Saint-Agil. Documentaire : Le périmètre de Kamsé dans le cadre des rencontres nationales interprofessionnelles sur les trognes. « Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres et l’immigration vide les villages. A Kamsé, villageoises et villageois restés sur place se sont lancés dans un chantier pharaonique, creuser dans la fournaise, à la pelle et à la pioche, un réseau de digues et de mares, puis planter des milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser les zones conquises par le désert. Une bataille menée par les femmes. Et dans la chaleur aveuglante, une digue se dresse, un lieu se transforme. À Kamsé, il est espéré que ceux qui ont émigrés reviennent ensuite. Ouvert à tous. Sans réservations préalables.

Projection – débat.

Pixabay

Couëtron-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-10-13 par