Chevagnes Allier Chevagnes EUR 5 Projection du documentaire “L’Allier entre Résistance et Occupation” réalisé par Thierry Martin-Douyat, suivie d’un échange avec le réalisateur. chevagnesensolognebourbonnaise@gmail.com +33 6 10 44 58 69 https://association-csb.fr/ Salle polyvalente 33 rue des Tanneries Chevagnes

