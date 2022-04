Projection du documentaire « La Roue Libre » à l’Utopia Cinéma Utopia,5 Place Camille Jullian,33000 Bordeaux, 14 avril 2022, Bordeaux.

Le documentaire “La Roue Libre” débarque à Bordeaux ! —————————————————– Rendez-vous **à l’Utopia de Bordeaux le jeudi 14 avril à 18h pour découvrir le documentaire** [**”La Roue Libre”**](https://www.filrougedoc.com/la-roue-libre/). La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Sarah Denard, de Sébastien Rousseau de Vélo-Cité en charge de la vélo-école et de Nora Balage, autrice du livret Genre et vélo, thème que nous aborderons dans ce débat. “La Roue Libre” c’est l’histoire d’un groupe de femmes qui a décidé de vaincre leurs peurs, de se dépasser et d’apprendre à pédaler. Le vélo comme arme d’autonomie. Le vélo pour ne plus avoir peur de se faire agresser le soir ou tôt le matin. Le vélo pour ne plus dépendre de quelqu’un pour se rendre au travail, pour faire ses courses, mais aussi le vélo pour le plaisir. Il raconte comment un apprentissage, comment un objet du quotidien, peuvent redonner confiance et permettre cette impulsion pour sortir de chez soi, prendre pied dans l’espace public et dans sa vie. Et pour les plus motivés.es, nous organisons **une balade à vélo en amont de la projection.** Départ de la balade à 16h ! Nombre de places limité à 15 personnes. Cette balade sera sous le signe de la femme, puisque vous ferez un tour des lieux féminins de Bordeaux. Venez nombreux.ses :) + d’infos sur la balade : [[https://velo-cite.org/2022/04/01/balade-culturelle-a-velo-dans-bordeaux-sur-les-pas-des-femmes-qui-ont-marque-l-histoire](https://velo-cite.org/2022/04/01/balade-culturelle-a-velo-dans-bordeaux-sur-les-pas-des-femmes-qui-ont-marque-l-histoire)](https://velo-cite.org/2022/04/01/balade-culturelle-a-velo-dans-bordeaux-sur-les-pas-des-femmes-qui-ont-marque-l-histoire) Préventes déjà ouvertes : 4,50€ la place [Cinéma Utopia Bordeaux](http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/) : 5 Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux Téléphone : 05 56 52 00 03

