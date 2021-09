Cluny Cinéma Les Arts Cluny, Saône-et-Loire Projection du documentaire La Maison en A Cinéma Les Arts Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Cinéma Les Arts, le vendredi 15 octobre à 20:00

Projection du documentaire “La Maison en A”, suivi d’un moment d’échange avec un architecte du CAUE 71. Architecte de formation, Elizabeth Faure décide de concrétiser un habitat à moindre coût qu’elle avait conçu à l’origine pour répondre au besoin de logement des personnes sans domicile. D’un tempérament jovial et confiant, cette sexagénaire se lance seule dans un projet d’autoconstruction. Suivant le fil de cette aventure entre petites déconvenues et grands bonheurs, ce documentaire dresse le portrait d’une volonté inaltérable qui ouvre le champ des possibles.

Tarif spécial 4€

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T22:00:00

