PROJECTION du documentaire « Ithaka, le combat pour la libération d’Assange » + DISCUSSION pour sauver Julian ASSANGE Patronage Laïque Guérin Brest, vendredi 16 février 2024.

PROJECTION du documentaire « Ithaka, le combat pour la libération d’Assange » + DISCUSSION pour sauver Julian ASSANGE Affirmer le besoin de sauver le journaliste J.Assange emblème d’un bras de fer international sur la liberté de la presse, la corruption gouvernementale et les crimes de guerre impunis à partir du film Vendredi 16 février, 20h00 Patronage Laïque Guérin Entrée au chapeau tous les fonds collectés seront reversés au Comité de soutien ASSANGE

Début : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

La liberté de Julian Assange, l’existence du site WikiLeaks, c’est NOTRE LIBERTÉ.

SOYONS EN CONSCIENTS aujourd’hui, demain il sera trop tard !

Demandons un asile politique pour J.ASSANGE en France

Projection et discussion organisé par L’Université Européenne de la Paix, Les Amis du Monde Diplomatique de Brest, la Ligue des Droits de L »Homme de Brest Métropole et le PL Guérin.

Discussion animée par Roland.

Savez-vous vraiment qui est Julian Assange ?

Un lanceur d’alerte ? Un hacker ? Un journaliste ? Un éditeur ?

Savez-vous vraiment ce qu’est WikiLeaks ?

Un organe de presse ? Un site internet ? Un outil de protection des lanceurs d’alerte ?

Alors qu’il s’agit de la plus grande affaire de presse du siècle, rares sont les médias institutionnels qui en parlent. Ce journaliste le plus primé du XXIe siècle – qui n’a commis aucun crime – est privé de liberté depuis 13 ans, isolé et torturé, dans l’indifférence générale. Voici ce qu’en dit Edward Snowden :

« Quand dénoncer un crime devient un crime,

c’est que vous êtes gouvernés par des criminels »

WikiLeaks, plateforme sécurisée et anonymisée pour les lanceurs d’alerte, accessible au Grand public, constitue une menace existentielle pour les pouvoirs corrompus. C’est précisément pour cela que son fondateur est persécuté. Actuellement dans la prison de haute sécurité de Belmarsh (le Guantánamo britannique), Julian Assange est menacé d’extradition vers les États-Unis où il risque 175 ans de prison pour faits de… journalisme d’investigation ! Mais au-delà de Julian Assange, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer*, qui a enquêté plus de 2 ans sur le sujet, nous alerte, tire la sonnette d’alarme sur les véritables objectifs de ces poursuites , la suppression des libertés d’informer et d’expression. Il prévient :« Si l’on s’endort en démocratie, on se réveille en tyrannie »

Julian Assange est poursuivi par le gouvernement étatsunien dont il a dénoncé les crimes. La situation est urgente. Les 20-21 février, la Haute Cour britannique rendra son avis sur la recevabilité de l’ultime appel au Royaume-Uni pour empêcher une extradition vers les États-Unis. Au-delà du sort effroyable qui lui est fait, cette affaire créé un précédent grave pour nos démocraties.

Les révélations de WikiLeaks touchent de nombreux domaines et gouvernements. Dans l’intérêt général, WikiLeaks a exposé entre autres les crimes de guerre en Irak et en Afghanistan, la torture à Guantánamo et Abou Ghraib, la corruption, la surveillance de masse, l’espionnage de nos gouvernements, le racket d’entreprises européennes, l’arnaque des accords commerciaux comme le TAFTA, le blanchiment d’argent, le déversement illégal de déchets toxiques, le sabotage des politiques de lutte contre le changement climatique, etc

C’est pourquoi il est urgent d’informer et de mobiliser afin que les poursuites étatsuniennes soient abandonnées, et que Julian Assange soit libéré.”

Le film : Ithaka, le combat pour la libération d’Assange

Synopsis du film

La campagne pour libérer Julian Assange prend une dimension intime dans ce portrait documentaire du combat d’une famille pour sauver un proche. Nous suivons ici au plus près John Shipton et Stella Assange, respectivement le père et l’épouse du fondateur de WikiLeaks. Sans doute le prisonnier politique le plus célèbre au monde, le journaliste Julian Assange est l’emblème d’un bras de fer international sur la liberté de la presse, la corruption gouvernementale et les crimes de guerre impunis. Pour les membres de sa famille qui risquent de le perdre à jamais dans l’abîme du système judiciaire états-unien, cependant, cette lutte entre David et Goliath est personnelle – et, avec sa santé déclinante dans une prison britannique de haute sécurité et Washington mettant tout en œuvre pour l’extrader, le temps est compté.

Fiche technique :

1 novembre 2023 sortie en salle | 1h 46min | Documentaire

Réalisateur : Ben Lawrence

Avec Julian Assange, John Shipton, Stella Assange

Titre original Ithaka – A Fight to Free Julian Assange

Pour en savoir plus sur Ithaka, le combat pour la libération d’Assange, c’est par https://www.lesmutins.org/ithaka-le-nouveau-film-pour-la

Un cycle Libertés Publiques et Démocratie pourquoi ?

C’est le thème des prochains “Jeudis” du PL à Guérin ! 4 associations brestoises ont vu une subvention confisquée sur décision de la Sous Préfecture de Brest. C’est l’occasion de d’échanger sur les libertés associatives et plus largement sur les libertés publiques et la démocratie

Rappel

Les jeudis du Pl c’est quoi ? Un rendez-voushebdomadaire, le jeudi soir (et parfois le vendredi), au Patronage Laïque Guérin. ouvert à tou-te-s, adhérents ou pas, sans obligation de suivi.

Patronage Laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 29200 Brest Brest 29200 Saint-Martin Finistère Bretagne

PL Guérin