Loir-et-Cher Boursay Projection du documentaire : Être avec les abeilles à Boursay. Référente : Stéphanie Drelon / Invité : Gérard Lescalier, apiculteur amateur, et Philippe Bourlet, spécialiste des pollinisateurs sauvages

Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect … qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant.

Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle sont des valeurs que ce film veut partager. Projection suivie d’échanges et d’un dîner partagé. +33 2 54 80 92 01 Pixabay

