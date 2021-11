Paris Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris Projection du documentaire Et le violoncelle dans tout ça ? Lavoir Moderne Parisien Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection du documentaire Et le violoncelle dans tout ça ? Lavoir Moderne Parisien, 18 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 décembre 2021

de 18h à 19h

gratuit

12 violoncellistes se livrent en mots et en musique sur la crise sanitaire LE DOCUMENTAIRE – Et le violoncelle dans tout ça ? – Le 14 novembre 2020, au cœur du deuxième confinement, douze violoncellistes se succèdent au Lavoir Moderne Parisien. Ils se livrent en mots et en musique sur l’impact de la crise sanitaire dans leur vie. Sorti il y a un an, le film se présente comme un recueil de témoignages sur le spectacle vivant, par le prisme du violoncelle. “Et le violoncelle dans tout ça ? » est donc le récit d’une journée particulière au sein de ce beau théâtre en vieille pierre. Une journée durant laquelle le plaisir de retrouver des ami.e.s et la joie de jouer de la musique ont permis de respirer à nouveau, ont fait souffler une fraîcheur, et installé un temps de solidarité et d’espoir. Malgré tout. “Tour à tour, les protagonistes évoquent ainsi sans fard leurs états d’âme, entre injonction à « se réinventer », sentiment de confusion et désir inéluctable de création. Brillant.” Télérama Projection gratuite et rencontre avec les artistes du film PROGRAMME DE LA JOURNÉE Dès 14h, et entre deux évènements, n’hésitez pas à monter les marches du Lavoir Moderne Parisien, et à découvrir, à l’étage, l’atelier éphémère de l’archetier du 18e arrondissement Emmanuel Carlier. 14h : Parlons archet ! Atelier-conférence autour de l’archeterie (gratuit) 15h : Projection du documentaire “Et le violoncelle dans tout ça ?” suivi d’un échange avec certain-es artistes du film (gratuit) 17h30 : Création mondiale d’une pièce pour violoncelle seul de Fiona Monbet 18h45 : Ondulations – Quand violoncelle, lumière et papillons battent des ailes à l’unisson – Maëlle Vilbert 19h45 : Rencontre avec Aliette Delaleu (gratuit) 20h30 : [ELLES] Sandra Nkaké, Jî Drû, Paul Colomb LE FESTIVAL ET LA PROGRAMMATION La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musique classique qui se distingue par son originalité, son ouverture sur des imaginaires multiples et son son atmosphère chaleureuse. Porté par la violoncelliste Michèle Pierre , il s’implante pour la troisième année consécutive au Lavoir Moderne Parisien, écrin à l’acoustique parfaite pour ce répertoire. Les artistes de la 3e édition : Louis Rodde, Gwendal Giguelay, Romain Louveau, Marion Chiron, Julia Macarez, Roberta Roman, Marisa Mercadé, Michèle Pierre, Emmanuel Carlier, Maëlle Vilbert, Fiona Monbet, Anaïs Georgel, Paul Colomb, Jî Drû et Sandra Nkake. Aliette Delaleu nous fait l’honneur d’être la marraine de la 3e édition du festival ! Découvrir la programmation en détails Concerts -> Classique Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon Paris 75018

4 : Château Rouge (319m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (358m)

Contact : La Semaine Classique du Lavoir lasemaineclassiquedulavoir@gmail.com http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir https://twitter.com/home lasemaineclassiquedulavoir@gmail.com Concerts -> Classique Musique;Cinéma

Date complète :

2021-12-18T18:00:00+01:00_2021-12-18T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Lavoir Moderne Parisien Adresse 35 rue Léon Ville Paris lieuville Lavoir Moderne Parisien Paris