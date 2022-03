Projection du documentaire “Elles changent le Monde” au Biotilus Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne EUR 5 5 Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes :

– Projection du documentaire “Elles changent le Monde” à partir de 20h.

– Sur Réservation.

+33 6 63 16 16 09

Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

