Projection du documentaire « Dieppe 42, la mémoire toumentée » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Voie des Français libres, 7 août 2023, Courseulles-sur-Mer .

Projection du documentaire « Dieppe 42, la mémoire toumentée » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 »

Centre Juno Beach Voie des Français libres Courseulles-sur-Mer Calvados Voie des Français libres Centre Juno Beach

2023-08-07 16:30:00 16:30:00 – 2023-08-07 19:30:00 19:30:00

Voie des Français libres Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer

Calvados

Le 19 aout 42, l’Opération Jubilee, raid des alliés sur Dieppe, a vire´ au fiasco, près de 1000 Canadiens tombant sur les plages normandes en moins de 10 heures. 80 ans plus tard, que reste-t-il de ce pan tragique de la 2nde Guerre mondiale, peu connu car échec retentissant ? Le film ne s’attarde pas sur les tenants et aboutissants du fait militaire, se concentrant sur la transmission de la mémoire, individuelle ou collective. Les familles de soldats, les historiens, les artistes, les responsables d’associations de souvenir, nombre d’approches différentes mais convergentes de part et d’autre de l’Atlantique nourrissent le concept de manière sensible et incarnée.

Le 19 aout 42, l’Opération Jubilee, raid des alliés sur Dieppe, a vire´ au fiasco, près de 1000 Canadiens tombant sur les plages normandes en moins de 10 heures. 80 ans plus tard, que reste-t-il de ce pan tragique de la 2nde Guerre mondiale, peu connu car échec retentissant ? Le film ne s’attarde pas sur les tenants et aboutissants du fait militaire, se concentrant sur la transmission de la mémoire, individuelle ou collective. Les familles de soldats, les historiens, les artistes, les responsables d’associations de souvenir, nombre d’approches différentes mais convergentes de part et d’autre de l’Atlantique nourrissent le concept de manière sensible et incarnée.

Voie des Français libres Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-07 par