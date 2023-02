PROJECTION DU DOCUMENTAIRE DE COLOMBE RUBINI, « RÉPÉTITIONS ». Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Le Centre Culturel Italien propose dans le cadre de la Journée des droits des femmes Projection du documentaire de Colombe Rubini, « Répétitions ».

Aujourd’hui, en Europe, seulement 6% des chef.fes d’orchestre programmé.e.s dans les institutions culturelles et publiques sont des femmes.

Colombe Rubini a suivi les premiers pas de deux d'entre elles dont une est italienne. Entrée libre dans la limite des places disponibles

