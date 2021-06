Projection du documentaire « Dans leurs yeux » / Festival « La semaine acadienne 2021 » Carpiquet, 9 août 2021-9 août 2021, Carpiquet.

Projection du documentaire « Dans leurs yeux » / Festival « La semaine acadienne 2021 » 2021-08-09 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-09 18:00:00 18:00:00

Carpiquet Calvados Carpiquet

Le 75ème anniversaire du Débarquement vu à travers les regards de Rémy et Marguerite Cassi-gneul, libérés par les Canadiens le 6 juin 1944. Ce documentaire, rémaisé par arnaud Blin, a remporté plus de 60 prix dans des festivals dans le monde entier

Arnaud Blin

