Cluny Cluny Cluny, Saône-et-Loire Projection du documentaire « Danielle Mitterrand, une certaine idée de la France ». Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Projection du documentaire « Danielle Mitterrand, une certaine idée de la France ». Cluny, 26 novembre 2021, Cluny. Projection du documentaire « Danielle Mitterrand, une certaine idée de la France ». Place du marché Cinéma Les Arts de Cluny – Place du Marché Cluny

2021-11-26 20:30:00 – 2021-11-26 22:00:00 Place du marché Cinéma Les Arts de Cluny – Place du Marché

Cluny Saône-et-Loire Cluny EUR Projection du documentaire « Danielle Mitterrand, une certaine idée de la France » suivi d’un débat avec Gilbert Mitterrand, Président de la Fondation Danielle Mitterrand.

Toute sa vie, Danielle Mitterrand n’a cessé de s’engager pour faire entendre les luttes des opprimés partout dans le monde. Au cœur de son action, son combat contre l’apartheid en Afrique-du-Sud, la cause kurde, celle des Sahraouis et des peuples autochtones amérindiens, le droit à l’eau pour tous ou encore la lutte contre le racisme… diego.olivares@france-libertes.fr https://www.france-libertes.org/fr/ Projection du documentaire « Danielle Mitterrand, une certaine idée de la France » suivi d’un débat avec Gilbert Mitterrand, Président de la Fondation Danielle Mitterrand.

Toute sa vie, Danielle Mitterrand n’a cessé de s’engager pour faire entendre les luttes des opprimés partout dans le monde. Au cœur de son action, son combat contre l’apartheid en Afrique-du-Sud, la cause kurde, celle des Sahraouis et des peuples autochtones amérindiens, le droit à l’eau pour tous ou encore la lutte contre le racisme… Place du marché Cinéma Les Arts de Cluny – Place du Marché Cluny

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Place du marché Cinéma Les Arts de Cluny - Place du Marché Ville Cluny lieuville Place du marché Cinéma Les Arts de Cluny - Place du Marché Cluny