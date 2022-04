Projection du documentaire “Concert pour Gerry” / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Saint-Aubin-sur-Mer, 8 août 2022, Saint-Aubin-sur-Mer.

Projection du documentaire “Concert pour Gerry” / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Cinéma du casino Joa 128 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer

2022-08-08 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-08 Cinéma du casino Joa 128 Rue Pasteur

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Gerry Boudreau, artiste acadien de la Nouvelle-Ecosse, nous a quitté il y a un an. Originaire de Wedgeport, il a joué un rôle important dans le développement et la promotion des artistes acadiens de la Nouvelle-Écosse.

De nombreux artistes qui ont participé au festival la Semaine Acadienne en Normandie grâce à Gerry le remercient dans ce spectacle hommage.

Ce spectacle est produit par la FéCANE et rendu possible grâce à l’appui de nos partenaires : L’Office des Affaires acadiennes et Francophonie Nouvelle-Écosse, la municipalité de Clare, la municipalité d’Argyle, le Congrès mondial acadien 2024, le Centre d’appui à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, l’Université Sainte-Anne, le Conseil acadien de Par-en-Bas, la Société acadienne de Clare, la société nationale de l’Acadie et À l’Infini communications.

Un énorme merci à Ronald Bourgeois pour son grand dévouement envers ce projet et son désir de rendre hommage à son ami Gerry.

Ronald Bourgeois

