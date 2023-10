Projection du documentaire « Cassée debout » Institut Mutualiste Montsouris Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Le Réseau de Santé Périnatal Parisien organise une soirée d’échanges autour du documentaire « Cassée debout ». Celui-ci retrace la vie de Marie RABATEL, athlète autiste et victime de violences sexuelles.

Projection du documentaire « Cassée debout » suivie d’un temps d’échanges, en présence de Marie RABATEL

Institut Mutualiste Montsouris 42 boulevard Jourdan 75014 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/reseau-de-sante-perinatal-parisien/evenements/projection-documentaire-23-novembre-2023 contact@rspp.fr https://www.helloasso.com/associations/reseau-de-sante-perinatal-parisien/evenements/projection-documentaire-23-novembre-2023

