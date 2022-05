Projection du documentaire Ar Maner Ruz Salle Ar Sterenn – Sal Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Faou

Salle Ar Sterenn – Sal Ar Sterenn, le vendredi 6 mai à 19:30

Une projection publique gratuite d’un documentaire consacré à Trevarez, à son histoire officielle mais aussi aux histoires plus intimes de celles et ceux qui y sont attachés, dans le sillage de l’exposition Mémoires Vives, aura lieu le vendredi 6 mai à 19h30 à la salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou en présence du réalisateur, Gérard Uginet, de Yann Le Boulanger, Directeur du domaine de Trevarez et des participants au tournage. Ce documentaire est en breton, sous-titré en français.

Gratuit

Documentaire consacré à Trevarez. En présence du réalisateur, Gérard Uginet, de Yann Le Boulanger, Directeur du domaine de Trevarez et des participants au tournage. En breton, sous-titré en français. Salle Ar Sterenn – Sal Ar Sterenn 40 rue des Fontaines, 29520 Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou Finistère

Châteauneuf-du-Faou Finistère