Husseren-Wesserling Médiathèque l'Étoffe des mots Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Projection du documentaire “Amal” et rencontre avec le réalisateur Médiathèque l’Étoffe des mots Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Husseren-Wesserling

Projection du documentaire “Amal” et rencontre avec le réalisateur Médiathèque l’Étoffe des mots, 10 septembre 2021, Husseren-Wesserling. Projection du documentaire “Amal” et rencontre avec le réalisateur

Médiathèque l’Étoffe des mots, le vendredi 10 septembre à 19:30

La médiathèque L’étoffe des mots propose une projection du documentaire “Amal” suivie d’un moment d’échange avec le réalisateur Mohamed Siam Amal a 14 ans lorsqu’elle participe aux premières manifestations de la place Tahir en Égypte. Bien qu’elle soit brutalisée par la police, rien ne semble alors pouvoir décourager sa détermination à lutter contre l’injustice et la corruption. Pourtant, au cours des 6 années pendant lesquelles Mohamed Siam l’a suivie, caméra au poing, son intrépidité plie peu à peu sous le poids des normes sociales auxquelles elle est soumise. Un regard inédit et fort sur les enfants du printemps arabe, dans une Egypte contemporaine en pleine effervescence, qui livre le double portrait d’un pays en crise et d’une femme en devenir. En 2018, Amal a été sectionné dans plusieurs festivals internationaux du film documentaire où il a été régulièrement primé (Doc/Fest à Sheffield ; Fidadoc à Agadir ; Cinemed à Montpellier…). Gratuit – Sur inscription au 03 89 39 64 00 Durée : environ 1 h 20 + rencontre/temps d’échanges Pass sanitaire demandé

gratuit sur inscription

Projection/rencontre : Documentaire « AMAL » (2017) Portrait de l’Égypte contemporaine post-révolutionnaire – Suivie d’une rencontre en présence du réalisateur Mohamed Siam Médiathèque l’Étoffe des mots parc de wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Autres Lieu Médiathèque l'Étoffe des mots Adresse parc de wesserling Ville Husseren-Wesserling lieuville Médiathèque l'Étoffe des mots Husseren-Wesserling