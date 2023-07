Projection du documentaire « À notre tour ! » Auditorium de l’hôtel de ville Paris, 9 octobre 2023, Paris.

Le lundi 09 octobre 2023

de 17h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 90 ans. gratuit

Nous demandons à toute personne voulant s’inscrire à la projection de compléter le formulaire ci-dessous et de se munir d’une pièce d’identité le jour J.

Projection rencontre autour du documentaire d’Hanna Assouline qui traite de la lutte contre les discriminations racistes et antisémites.

Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations, la réalisatrice Hanna Assouline et le producteur Jonas Parienté du documentaire « À notre tour ! » vous présenterons le film et animerons un temps d’échange pour ouvrir un dialogue interculturel et exposer les objectifs de cette diffusion grand public.

Ce film suit un groupe de jeunes à la fois juifs et musulmans qui ont parcourus la France durant 1 mois pour sensibiliser les citoyens à la lutte contre les discriminations racistes et antisémites et propager des exemples positifs de vivre ensemble et de fraternité.

Auditorium de l’hôtel de ville 5 rue lobau 75004 Paris

Contact : https://www.anotretour.fr/ +33619655454 assistant.e.chaichai@gmail.com https://form.typeform.com/to/cACXlPeI

Documentaire À notre tour ! Photo de groupe dans un centre social de Garges à Sarcelles