Projection du documentaire « 1944: les colis sont bien arrivés » d’Arnaud Blin / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Place du 6 juin Courseulles-sur-Mer, mardi 13 août 2024.

Projection du documentaire « 1944: les colis sont bien arrivés » d’Arnaud Blin / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Place du 6 juin Courseulles-sur-Mer Calvados

Les colis sont bien arrivés

C’est par ces quelques mots, écrits sur une lettre de la main de Me`re du Saint Cœur de Marie, la mère supérieure de la congrégation de la Vierge Fidèle à Douvres-la-Délivrande, que Paul et Louise Ostier apprennent le 23 mars 1944 que leurs deux jeunes enfants, Arthur (8 ans) et Adrien (6 ans), sont arrivés sains et saufs en Normandie.

Victimes des persécutions contre les Juifs, ils pensaient les protéger ainsi de la barbarie nazie. Sans le savoir, ils viennent pourtant de les placer au cœur du plus grand événement de la Seconde Guerre Mondiale, qui se produira exactement à cet endroit, 2 mois plus tard le débarquement des forces alliées en Normandie, le 6 juin 1944.

Aujourd’hui, Arthur Ostier est âgé de 87 ans, Adrien Ostier de 85. Tous deux n’ont jamais oublié ces quelques mois passés dans cette communauté religieuse dont seule la mère supérieure connaissait leurs racines juives, et à laquelle, comme ils le disent, ils doivent la vie.

A travers ce documentaire, dont ils seront le fil conducteur, nous revivrons cette période tragique de la guerre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 17:00:00

fin : 2024-08-13 18:00:00

Place du 6 juin Cinéma de la gare

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

