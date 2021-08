Avon Couvent des Carmes Avon, Seine-et-Marne Projection du documentaire “ Par la Croix vers le lumière” Couvent des Carmes Avon Catégories d’évènement: Avon

À 14h30 et 16h projection du documentaire « par la Croix vers le lumière » (52’). Port du masque obligatoire.

Entrée libre

Venez découvrir la vie des carmes à travers de nombreuses activités Couvent des Carmes 1 rue Père Jacques 77210 Avon Avon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

