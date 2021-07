Chaponost Salle du Cuvier Maison Berthelot Chaponost, Rhône Projection du déplacement du regard des Viollières Salle du Cuvier Maison Berthelot Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Rhône

Projection du déplacement du regard des Viollières Salle du Cuvier Maison Berthelot, 18 septembre 2021, Chaponost. Projection du déplacement du regard des Viollières

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle du Cuvier Maison Berthelot Entrée libre

La vidéo présente l’opération de déplacement d’un regard de l’aqueduc romain du Gier pesant 30 tonnes. Salle du Cuvier Maison Berthelot 57 Avenue Paul Doumer 69630 Chaponost Chaponost Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaponost, Rhône Autres Lieu Salle du Cuvier Maison Berthelot Adresse 57 Avenue Paul Doumer 69630 Chaponost Ville Chaponost lieuville Salle du Cuvier Maison Berthelot Chaponost