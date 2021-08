Projection du court métrage TOUT EST LIE et discussion Auditorium du Museum de Toulouse, 28 août 2021, Toulouse.

### Projection suivie d’une discussion en présence de l’équipe de production et, sous réserve, de la réalisatrice (distanciel) _Tout est lié_ ————– **Court métrage** réalisé par Nadine Otsobogo. **Coproduction** Africlap et Toulouse Métropole avec le soutien de l’Institut Français et de l’AFD dans le cadre de la saison Africa2020. ### Une histoire pour sensibiliser le jeune public à la complexité de notre écosystème terrestre et donner envie d’agir en stimulant l’inventivité et la collaboration Un jour, le chef d’un village installé sur le littoral gabonais reçoit un courrier du sous-préfet, mettant en alerte les habitants du village face à la poussée de l’érosion des côtes. Puna, jeune citadine d’environ 12 ans, vient séjourner auprès de ses grands-parents au village. Alors que la vie s’organise autour des évènements familiaux et des réunions publiques, Puna s’attache à sauver une jeune tortue marine qu’elle croit condamnée. [[https://vimeo.com/554919426](https://vimeo.com/554919426)](https://vimeo.com/554919426) ### _Tout est lié_ est une fiction joyeuse pour aborder des sujets universels importants pour les générations futures d’ici ou d’ailleurs Le phénomène du dérèglement climatique touche l’ensemble des populations mondiales. La montée des eaux et l’acidification des océans ainsi que les activités humaines liées à l’industrie, à la pêche, à la déforestation et au tourisme engendrent des conséquences irréversibles telles que l’érosion du trait de côte, la destruction de certaines espèces ou de leur habitat naturel et une augmentation des inondations. Ces évolutions mettent aussi en danger les populations humaines côtières qui devront à terme être déplacées, à défaut de mesures d’atténuation et d’adaptation. Plus de 60% de la population mondiale est installée à moins de 10 km des côtes, et 38 pays africains sont côtiers ou insulaires. Cette évolution du littoral constitue donc une menace sérieuse pour la vie et e développement des communautés côtières ainsi que pour la biodiversité littorale. Ces problématiques communes à tous les pays côtiers d’Afrique concernent également le littoral français. L’objectif est donc de traiter de sujets universels à travers une fiction. Ces enjeux pourront être discutés en France et en Afrique dans un contexte culturel ou pédagogique. ### _Le film accompagné de son livret pédagogique est une ressource libre à des fins pédagogiques. De nombreuses activités en lien avec le cinéma et le développement durable sont à organiser._ // pour plus d’informations contacter [[DCSTI@toulouse-metropole.fr](mailto:DCSTI@toulouse-metropole.fr)](mailto:DCSTI@toulouse-metropole.fr) ou [[contact.africlap@gmail.com](mailto:contact.africlap@gmail.com)](mailto:contact.africlap@gmail.com) ### *** ### Cela pourrait vous intéresser * [2 autres projections au muséum de Toulouse dans le cadre du festival Africlap](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Bwhat%5D=africa) * [Le programme du festival Africlap complet](https://www.africlap.fr/) * Les autres événements de la saison Africa à Toulouse [> Cité de l’espace](https://www.cite-espace.com/evenements/la-cite-de-lespace-participe-a-la-saison-africa-2020/) [> Quai des Savoirs](https://www.quaidessavoirs.fr/africa-sciences?inheritRedirect=true) _Crédit Photo David Ignaszewsk_

Un film co-produit par le Muséum de Toulouse, écrit et réalisé par Nadine Otsobogo pour sensibiliser le jeune public à la complexité de notre écosystème terrestre et lui donner envie d’agir !

