Projection « Du carré au cercle – figures d’une itinérance de création »

Un documentaire de Christian Foret. Revisiter le patrimoine des danses de cour du 18ème siècle importées par les colons puis créolisées, et établir des dialogues avec d’autres danses à figure. Avec Chantal Loïal, Delphine Bachacou, Stéphanie Jardin, Gaëlle Amour, Yann Villageois, Elise Kali, Nita Alphonso, Igo Drané, Diego Dolciami, Léo Lorenzo, Mario Pounde, Sandra Sainte-Rose, Régis Tsoumbou Bakana, Marine Provent, Yutaka Takei. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

