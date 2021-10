Paris Cinéma Les 7 Batignolles Paris Projection “Douce France” de Geoffrey Couanon Cinéma Les 7 Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projection "Douce France" de Geoffrey Couanon

Cinéma Les 7 Batignolles, le vendredi 15 octobre à 09:00

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. À l’initiative de trois de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale.

Plein tarif : 8€ / Tarif enfants : 6€. Sur présentation du passe sanitaire

