PROJECTION DOCUMENTAIRE « TIMAVO SYSTEM EXPLORATION » Nébian Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

PROJECTION DOCUMENTAIRE « TIMAVO SYSTEM EXPLORATION » Nébian, 21 avril 2023, Nébian Nébian. PROJECTION DOCUMENTAIRE « TIMAVO SYSTEM EXPLORATION » D609 Nébian Hérault

2023-04-21 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-21 20:30:00 20:30:00 Nébian

Hérault Nébian Projection du documentaire « Timavo System Exploration – À la recherche de nouveaux mondes »

Nous verrons à travers ces images inédites la « Timavo System Exploration » qui est le nom donné à une grande campagne d’exploration née de la collaboration de spéléo-plongeurs Français avec le soutien logistique et scientifique d’un éminent groupe de spéléologues Triestin.

Ces derniers espèrent cartographier l’un des plus grands fleuves souterrains d’Europe, en allant s’immerger dans les siphons du Timavo, à plus de 300 mètres sous terre. Il est difficile de s’imaginer ce qui peut pousser un homme ou bien une femme à affronter le froid, l’humidité, la faim, la fatigue, les étroitures boueuses…

La projection aura lieu à la salle d’escalade, et l’association Escalagou proposera pour l’occasion une petite buvette payante. Organisé par la bibliothèque de Nébian. Projection du documentaire « Timavo System Exploration – À la recherche de nouveaux mondes »

Nous verrons à travers ces images inédites la « Timavo System Exploration » qui est le nom donné à une grande campagne d’exploration née de la collaboration de spéléo-plongeurs Français avec le soutien logistique et scientifique d’un éminent groupe de spéléologues Triestin. +33 4 67 96 48 63 Timavo System

Nébian

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse D609 Nébian Hérault Ville Nébian Nébian lieuville Nébian Departement Hérault

Nébian Nébian Nébian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nebian-nebian/

PROJECTION DOCUMENTAIRE « TIMAVO SYSTEM EXPLORATION » Nébian 2023-04-21 was last modified: by PROJECTION DOCUMENTAIRE « TIMAVO SYSTEM EXPLORATION » Nébian Nébian 21 avril 2023 D609 Nébian Hérault Nébian Hérault Hérault Nébian

Nébian Nébian Hérault