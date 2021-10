PROJECTION DOCUMENTAIRE : SAUVER UNE LANGUE Clermont-l’Hérault, 25 novembre 2021, Clermont-l'Hérault.

PROJECTION DOCUMENTAIRE : SAUVER UNE LANGUE 2021-11-25 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-25

Clermont-l’Hérault Hérault

À 19h, au cinéma Alain Resnais, projection de “Sauver une langue”, film documentaire de Liivo Niglas (2020). Un linguiste travaille sur la langue du peuple Mandan qui vit dans les prairies du Dakota du Nord, sur les rives du fleuve Missouri. Mais il manque de temps : Edwin Benson, le dernier locuteur natif du mandan, est âgé de 84 ans. Au-delà d’enregistrer la langue pour les générations futures, il veut faire revivre le mandan afin qu’il soit à nouveau transmis comme langue maternelle. Bien au-delà de la communauté fascinante des Indiens Mandan, ce film superbe nous fait comprendre avec grâce et humour, à travers des personnages hauts en couleurs et sans aucune lourdeur pédagogique, pourquoi notre langue nous constitue et traduit notre perception du monde. Projection suivie d’un débat.

