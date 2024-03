Projection documentaire « Retour à la Nature » Cinéma Le Lido Limoges Limoges, mardi 9 avril 2024.

Projection documentaire « Retour à la Nature » Soirée projection d’un documentaire « Retours à la nature », écrit et réalisé par Laura Corsi et Nathalie Bernardie-Tahir. Mardi 9 avril, 20h00 Cinéma Le Lido Limoges Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

« Retours à la nature »

Documentaire écrit et réalisé par Laura Corsi (Enseignante-chercheuse en géographie à l’Université Bordeaux Montaigne/UMR Passages) et Nathalie Bernardie-Tahir (Enseignante-chercheuse en géographie à l’Université de Limoges/UMR Géolab).

Il a été réalisé dans le cadre du programme de recherche ENVId’îles, coordonné par Nathalie Bernardie-Tahir, UMR Géolab/Université de Limoges, financé par La Fondation de France (2017-2023).

Synopsis

Dans les sociétés océaniennes originelles, la distinction nature/culture n’existait pas, humains et non-humains formant un tout indissociable. Avec la christianisation, la colonisation puis la mondialisation du modèle capitaliste occidental, ce lien entre l’homme et la nature s’est peu à peu transformé et distendu. Aujourd’hui pourtant, l’émergence de nouvelles pratiques, discours et représentations semble préfigurer une reconnexion à la nature sous des formes diverses. En Polynésie française, l’île de Raiatea, reconnue comme le berceau de la culture mā’ohi, accueille un grand nombre de nouveaux arrivants dont certains replacent la nature au cœur de leur mode de vie. En suivant les pas de ces hommes et femmes qui ont décidé de venir ou de revenir vivre à Raiatea/Tahaa, le film explore différentes facettes de ces retours à la nature.

Cinéma Le Lido Limoges 3 Av. du Général de Gaulle, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « nathalie.bernardie-tahir@unilim.fr »}]

Documentaire Géographie