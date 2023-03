Projection documentaire « Projection ciné Yahne Le Toumelin » LostangesLostanges Catégories d’Évènement: Corrèze

Projection documentaire « Projection ciné Yahne Le Toumelin », 11 mars 2023, Lostanges. Salle polyvalente Marthe Laroche

2023-03-11

Corrèze Salle polyvalente Marthe Laroche Lostanges Corrèze Lostanges Comment être femme peintre fut difficile pour Yahne Le Toumelin. Elle n’aura son premier atelier qu’à 30 ans après une discrète séparation. Soutenue et encouragée par ses enfants, Eve et Matthieu Ricard, elle peint jusqu’en 2015 : 70 ans de recherches picturales et un effacement systématique du monde de l’art. Nous partageons à ses cotés et dans l’intimité de ses rapports familiaux, son histoire, pour comprendre le drame de la création et les sacrifices de la femme artiste. Participation libre Organisée par le FOYER RURAL

C’est un film réalisée par Diane BARATIER sur Yahne le Toumelin, peintre de la lumière: une guerrière de l’esprit. Salle polyvalente Marthe Laroche Lostanges Lostanges

