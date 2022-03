Projection documentaire – Naïs Au Pays Des Loups La Maison française (Ambassade de France aux États-Unis), 10 mars 2022, Washington.

le jeudi 10 mars à 19:00

Ce documentaire est présenté par l’Ambassade de Monaco dans le cadre du Festival de la Francophonie de Washington, en partenariat avec l’Ambassade de France, l’Alliance Française de Washington D.C. et les Smithsonian Associates. La projection aura lieu à La Maison Francaise, au sein de l’Ambassade de France à Washington le jeudi 10 mars à 19:00 (ET). Le documentaire de 52 minutes sera diffusé en version francaise, non sous-titrée. **_L’histoire_** Un père et sa fille, Naïs, qui commence tout juste à marcher et à dire ses premiers mots, se lancent dans une aventure inoubliable au cœur du Mercantour, le parc national le plus sauvage de France. Ce documentaire exceptionnel et primé – Naïs Au Pays Des Loups a remporté le prix du meilleur documentaire au Festival international du film pour enfants Golden Bee 2021 en Inde – a été produit en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. [Cliquez ici pour vous inscrire !](https://www.eventbrite.com/e/dc-francophonie-festival-nais-au-pays-des-loups-tickets-275102096777) Pour en savoir plus sur le Festival de la Francophonie de Washington D.C. : [[https://www.francophonie-dc.org/](https://www.francophonie-dc.org/)](https://www.francophonie-dc.org/) – [[https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/](https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/)](https://monacoeventsusa.com/2022-festival-de-la-francophonie/)

Entrée sur inscription, gratuit, masque obligatoire et preuve de vaccination nécessaire

L’Ambassade de Monaco à Washington est fière de présenter le documentaire Naïs Au Pays Des Loups par Rémy Masséglia (52 minutes, en francais) à l’occasion du Festival de la Francophonie à Washington

La Maison française (Ambassade de France aux États-Unis) 4101 Reservoir Road NW Washington, DC 20007 Washington Georgetown



