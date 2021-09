Toulouse Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne, Toulouse Projection documentaire Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Porjection documentaire “Ma rencontre avec Jean et Marie” et rencontre Le MDR&D et les Chemins de la République présentent en avant-première le film d’entretien de Francis Fourcou (_Laurette, 1942_ ; _Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière_) consacré aux parcours de déportation de Jean et Marie Vaislic. La présentation du documentaire est suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur et les époux Vaislic, accompagnés par la comédienne Ilka Vierkant.

entrée libre

Le réalisateur Francis Fourcou présente en avant-première au MDR&D dans le cadre des Chemins de la République son nouveau documentaire consacré à Jean et Marie Vaislic, rescapés de la Shah. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne

