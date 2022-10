Projection – Documentaire « Midnight Traveler » La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’évènement: Doubs

La Cluse-et-Mijoux

Projection – Documentaire « Midnight Traveler » La Cluse-et-Mijoux, 13 octobre 2022, La Cluse-et-Mijoux. Projection – Documentaire « Midnight Traveler »

Route du stade Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs Salle des fêtes Route du stade

2022-10-13 – 2022-10-13

Salle des fêtes Route du stade

La Cluse-et-Mijoux

Doubs La Cluse-et-Mijoux Proposé par la Bibliothèque de la Cluse-et-Mijoux et en partenariat avec la Médiathèque département du Doubs et l’association « REPAIR ».

Dans le cadre de « Rendez-vous cinéma & musique en médiathèque est projeté le film documentaire de Hassan Fazili « Midnight Traveler »

Lorsque les talibans mettent sa tête à prix, le réalisateur afghan Hassan Fazili est contraint de fuir son pays avec sa femme et ses deux filles. Son crime? Avoir ouvert un café proposant des activités culturelles. Commence alors un périple incertain et dangereux…

Plus de renseignements par mail ou par téléphone. bib.lacluseetmijoux@wanadoo.fr +33 3 81 69 48 60 Salle des fêtes Route du stade La Cluse-et-Mijoux

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, La Cluse-et-Mijoux Autres Lieu La Cluse-et-Mijoux Adresse La Cluse-et-Mijoux Doubs Salle des fêtes Route du stade Ville La Cluse-et-Mijoux lieuville Salle des fêtes Route du stade La Cluse-et-Mijoux Departement Doubs

La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-cluse-et-mijoux/

Projection – Documentaire « Midnight Traveler » La Cluse-et-Mijoux 2022-10-13 was last modified: by Projection – Documentaire « Midnight Traveler » La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux 13 octobre 2022 Doubs La Cluse-et-Mijoux Route du stade Salle des fêtes La Cluse-et-Mijoux Doubs

La Cluse-et-Mijoux Doubs