Projection documentaire Les doléances le bourg Villefavard, samedi 27 avril 2024.

Projection documentaire Les doléances le bourg Villefavard Haute-Vienne

Pendant la crise des Gilets Jaunes, le Président de la République lançait le Grand Débat National, et enjoignait les maires à ouvrir, dans chaque mairie, un cahier de Doléances. Un exercice de démocratie directe qui n’avait pas été pratiqué depuis 1789. Un succès ! 19 899 cahiers, plus de 200 000 contributions rédigées à la main. Un trésor national mais aussi une promesse démocratique non tenue. Ces textes éminemment politiques n’ont jamais été publiés par les gouvernements successifs. Lassés d’attendre une publication qui ne vient pas, Fabrice Dalongeville et Hélène Desplanques prennent la route. Ils partent à la rencontre d’auteurs de Doléances et de collectifs de citoyens qui se battent pour que ces textes soient enfin reconnus. Cela les mènera en Creuse, en Meuse, en Gironde, et même jusqu’à l’Assemblée Nationale… Avec un espoir tenace, faire publier les Doléances, enfin ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 16:00:00

le bourg Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

L’événement Projection documentaire Les doléances Villefavard a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Pays du Haut Limousin