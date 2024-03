Projection documentaire Les arbres qui chantent le bourg Villefavard, samedi 25 mai 2024.

Ce documentaire vous propose de découvrir le parcours d’un violon né dans les forêts du Haut-Jura et écouté dans le monde entier. Un reportage qui parle de musique et d’écologie, car pour que d’autres grands violons voient le jour, il faut protéger la forêt jurassienne du réchauffement climatique. Un événement proposé par l’association des Amis de la Ferme de Villefavard. la projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Laurent Courcelle et Bernard Michaud, luthier. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 17:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

le bourg Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

