Projection documentaire « Les 4 Saisons du Pic du Midi » Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Projection documentaire « Les 4 Saisons du Pic du Midi » Bagnères-de-Bigorre, 26 janvier 2023, Bagnères-de-Bigorre . Projection documentaire « Les 4 Saisons du Pic du Midi » 9 Rue Alfred Roland BAGNERES-DE-BIGORRE Cinéma Le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées BAGNERES-DE-BIGORRE 9 Rue Alfred Roland

2023-01-26 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-26 21:00:00 21:00:00

BAGNERES-DE-BIGORRE 9 Rue Alfred Roland

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Réservation obligatoire (Le documentaire sera aussi diffusé à 23h sur France 3 ce même jour) Résumé : Le Pic du Midi de Bigorre est une montagne aux multiples facettes, une vieille dame dont l’histoire est riche de plusieurs vies et dont l’aura domine tout un territoire. Avec l’installation d’une plateforme scientifique, puis d’un observatoire astronomique, avec son ouverture au grand public, elle a su évoluer et se réinventer en permanence.

Faire le portrait de cette montagne, c’est entendre la science qui s’y pratique, l’histoire qui s’y transmet, le tourisme qu’elle engendre, la poésie qui s’en dégage.

« Les 4 saisons du Pic du Midi » accompagne cette vieille dame au fil de temps, l’écoute s’endormir à l’automne, rugir en hiver, s’apaiser au printemps et rayonner l’été venu. +33 7 87 09 04 97 BAGNERES-DE-BIGORRE 9 Rue Alfred Roland Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Cinéma Le Maintenon Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées BAGNERES-DE-BIGORRE 9 Rue Alfred Roland Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville BAGNERES-DE-BIGORRE 9 Rue Alfred Roland Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Cinéma Le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre/

Projection documentaire « Les 4 Saisons du Pic du Midi » Bagnères-de-Bigorre 2023-01-26 was last modified: by Projection documentaire « Les 4 Saisons du Pic du Midi » Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Cinéma Le Maintenon 26 janvier 2023 9 Rue Alfred Roland BAGNERES-DE-BIGORRE Cinéma Le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées