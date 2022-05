Projection – Documentaire – Le retour fragile du Lynx La Rivière-Drugeon La Rivière-Drugeon Catégories d’évènement: Doubs

La Rivière-Drugeon Doubs Proposée par l’Association de protection du val du Drugeon.

Projection du documentaire “Le retour fragile du Lynx” de Laurent Geslin en prélude de la réunion mensuelle de l’association.

