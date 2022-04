Projection documentaire: le poireau perpétuel Creysse, 7 juin 2022, Creysse.

Projection documentaire: le poireau perpétuel Bibliothèque de Creysse 56 grand rue Creysse

2022-06-07 18:30:00 – 2022-06-07 Bibliothèque de Creysse 56 grand rue

Creysse Dordogne

VOUS PRENDREZ BIEN UN DOC ? Les rendez-vous de l’œil lucide en médiathèque.

Projection documentaire “Le poireau perpétuel” film Réalisé par Zoé Chantre (France – 2021 – 83 minutes).

Résumé : “Le poireau perpétuel est un journal filmé qui commence le cinq mars. Tous les ans à cette date précise, une fourmi entre sous ma porte et je l’observe. Pour elle, c’est l’arrivée du printemps pour moi c’est l’anniversaire de ma mère. La fourmi nourrit sa reine qui aura des œufs et moi je me pose la question d’avoir un enfant ou pas au moment où ma mère, atteinte d’un cancer, entame sa décroissance de vie.”…

(Zoé Chantre)

+33 5 53 23 76 41

