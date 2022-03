Projection – Documentaire « Into the Sea » Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine Réalisation : Marion Poizeau Trois femmes sportives, Easkey, la surfeuse irlandaise, Mona, la snowboardeuse iranienne et Shalha, la plongeuse iranienne se lancent le défi un peu fou : introduire le surf en Iran dans la région très traditionnelle du Baluchistan. À travers la détermination de ces pionnières, le spectateur découvre en quoi la pratique d’un sport peut devenir un formidable vecteur d’émancipation et d’ouverture aux autres. Award du meilleur documentaire ‘sport et paix’ au Sportel de Monaco.

Prix du meilleur documentaire au PSSF Paris. Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=YKlP8Q47EmE&t=13s

Vendredi 25 mars 2022 – 20 h – Salle de la Petite Ourse
Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Dinard

