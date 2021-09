Saint-Laurent-du-Maroni Camp de la transportation Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Projection documentaire ” Faites le mur ” réalisé par Banksy Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni Catégories d’évènement: Guyane

Sur proposition de Wayne MUNROE, et suivi d’un échange avec l’artiste, _Faites le mur_ est le premier film réalisé par BANKSY, artiste graffeur de réputation internationale dont personne ne connait l’identité et le visage. Dans un monde où nous sommes bombardés de messages publicitaires qui envahissent l’espace public, les œuvres de BANKSY offrent un regard différent – un regard à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant. BANKSY nous invite à inverser les questionnements, dans une réflexion ancrée dans l’actualité : qui sont les vrais vandales ? Ceux qui construisent et bétonnent à l’infini ou ceux qui dessinent sur leurs murs ?

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Autres Lieu Camp de la transportation Adresse Case d'entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française Ville Saint-Laurent-du-Maroni lieuville Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni