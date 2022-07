Projection documentaire « écologie, progrès et décroissance » Lostanges Lostanges LostangesLostanges Catégories d’évènement: Corrèze

Organisée par le FOYER RURAL

Avec Arthur KELLER et Aurélien BARRAU

Cette conférence a eu lieu à la Grande Tribune le 4 juin 2022.

Cela donnera l'occasion d'échanger nos réactions et nos idées autour d'un verre.

