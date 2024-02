Projection documentaire, échanges et apéro partagé à Saint Agil Couëtron-au-Perche, jeudi 25 avril 2024.

Jeudi

L’éternel émerveillé

Projection documentaire , échanges et apéro partagé à Saint Agil. « Soirée organisée à la mémoire de Maxence Pelletier, projection suivit d’un moment d’échanges convivial autour d’un apéro partagé. Immersion dans l’univers magique et naturel du photographe animalier Vincent Munier. Du rare grand tétras à l’invisible panthère des neiges, la passion qui l’habite est palpable, et la qualité de son art en témoigne. Il rêve de ses rencontres, de plonger son regard dans celui de l’animal, pas de prendre la photo, car pour lui, une bonne image c’est une transmission d’émotion. L’éternel émerveillé témoigne de la beauté de la nature mais alerte aussi sur sa fragilité. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 19:00:00

fin : 2024-04-25 22:00:00

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@maisonbotanique.com

