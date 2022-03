Projection documentaire “A la recherche de Vivian Maier” Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven

Projection documentaire “A la recherche de Vivian Maier” Pont-Aven, 3 avril 2022, Pont-Aven. Projection documentaire “A la recherche de Vivian Maier” Pont-Aven

2022-04-03 – 2022-04-03

Pont-Aven Finistère Pont-Aven Long métrage documentaire consacré à une photographe talentueuse mais longtemps méconnue, Vivian Maier. Née à New York d’une mère française, avant de résider à Chicago, Vivian Maier, inséparable de son Rolleiflex, prit tout au long de son existence plus de 100.000 photographies sans jamais les montrer. Pour être libre d’exercer son art quand elle le voulait, elle fut une nanny excentrique toute sa vie. C’est par hasard, en 2007, que John Maloof mit la main sur les photos de Vivian Maier, stockées dans un garde-meuble. Durée du documentaire : 1h23 Obligatoire : Pass vaccinal à partir de 16 ans / Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois

Les conditions d’accès du musée peuvent évoluer selon les conditions sanitaires. Le tarif se compose du billet d’entrée au musée (Tarifs plein, réduit ou gratuit) + la prestation gratuite. +33 2 98 06 14 43 https://www.museepontaven.fr/fr/ Long métrage documentaire consacré à une photographe talentueuse mais longtemps méconnue, Vivian Maier. Née à New York d’une mère française, avant de résider à Chicago, Vivian Maier, inséparable de son Rolleiflex, prit tout au long de son existence plus de 100.000 photographies sans jamais les montrer. Pour être libre d’exercer son art quand elle le voulait, elle fut une nanny excentrique toute sa vie. C’est par hasard, en 2007, que John Maloof mit la main sur les photos de Vivian Maier, stockées dans un garde-meuble. Durée du documentaire : 1h23 Obligatoire : Pass vaccinal à partir de 16 ans / Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois

Les conditions d’accès du musée peuvent évoluer selon les conditions sanitaires. Le tarif se compose du billet d’entrée au musée (Tarifs plein, réduit ou gratuit) + la prestation gratuite. Pont-Aven

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-Aven Autres Lieu Pont-Aven Adresse Ville Pont-Aven lieuville Pont-Aven Departement Finistère

Pont-Aven Pont-Aven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-aven/

Projection documentaire “A la recherche de Vivian Maier” Pont-Aven 2022-04-03 was last modified: by Projection documentaire “A la recherche de Vivian Maier” Pont-Aven Pont-Aven 3 avril 2022 finistère Pont-Aven

Pont-Aven Finistère