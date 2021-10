PROJECTION “DJANGO” + TITI ROBIN • Cinéma Le Studio Cinéma Le Studio, 7 novembre 2021, Aubervilliers.

Date et horaire exacts : Le dimanche 7 novembre 2021

de 13h45 à 16h

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale

⭐ PROJECTION “DJANGO”

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale…

⭐ TITI ROBIN

Titi Robin, est un musicien compositeur, improvisateur et poète français qui a développé un univers esthétique original se rattachant au monde méditerranéen, aux confluences des cultures gitanes, orientales et européennes. Il joue la guitare, le bouzouq et le ‘oud et est l’auteur exclusif de ses nombreux projets. Il a enregistré son répertoire en Europe mais également en Inde, en Turquie et au Maroc, a tourné dans le monde entier, de l’Hollywood Bowl de Los Angeles au Tata Theater de Bombay et a collaboré régulièrement avec des artistes comme la danseuse indienne du Rajasthan Gulabi Sapera ou le qawwal de Lahore Faiz Ali Faiz. « Rebel Diwana », sorti en 2018, était son vingt-et-unième album.

Cinéma Le Studio 2 Rue Edouard Poisson Aubervilliers 93300

