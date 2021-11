Marseille Montevideo Bouches-du-Rhône, Marseille PROJECTION & DJ SET (DJ CHEETAH) Montevideo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

21H l PROJECTION l Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, L’étrange histoire de Prince Dethmer, cinéma Dans un quartier populaire de Brazzaville, un danseur à l’avenir prometteur du nom de Prince Dethmer est retrouvé mort. Sa famille organise une cérémonie funéraire, invitant tous ses amis artistes afin de lui rendre un dernier hommage. Quelques jours plus tard, Prince Dethmer réapparait dans la ville, sans savoir qu’on l’avait enterré. La confusion règne et le jeune danseur peine à convaincre qu’il n’est pas un revenant. Une histoire vraie dans l’Afrique du XXIème siècle. 22H l DJ SET l DJ Cheetah Dj, beatmakeuse, organisatrice d’évènements, Marina Wilson alias Dj Cheetah sera à Montévidéo le 26 novembre pour mixer le meilleur des sons urbains du continent africain. ——————————————————————– En partenariat avec l’AMI (Aide aux Musiques Innovatrices). Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

