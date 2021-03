Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection : Différent, et alors ? La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Projection : Différent, et alors ? La Halle des Épinettes, 27 mars 2021-27 mars 2021, Issy-les-Moulineaux. Projection : Différent, et alors ?

La Halle des Épinettes, le samedi 27 mars à 14:00

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](http://www.lafeteducourt.com/) du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival organise avec la Halle des Épinettes : Différent, et alors ? projection de 4 courts métrages pour les membres du Conseil Communal des Jeunes, samedi 27 mars 2021 à 14h

——————————————————————————————————————————– [[https://www.youtube.com/watch?v=k1UC81fFmW0](https://www.youtube.com/watch?v=k1UC81fFmW0)](https://www.youtube.com/watch?v=k1UC81fFmW0) Ce n’est plus à prouver, les différences de chacun font la richesse de tous.

Séance suivie d’un débat avec les membres du [Conseil Communal des Jeunes](https://www.issy.com/vie-citoyenne/s-engager-debattre/le-conseil-communal-des-jeunes/le-conseil-communal-des-jeunes). **Au programme :**

CHIEN BLEU Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, 2018

BEAUTIFUL LOSER Maxime Roy, 2018

VENERMAN Tatiana Vialle, Swann Arlaud, 2017

MISS CHAZELLES Thomas Vernay, 2019 _La 5ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 24 mars au mardi 30 mars 2021 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la Galaxie des courts métrages et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et même chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Projection réservée au CCJ

Projection réservée aux membres du Conseil Communal des Jeunes dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Halle des Épinettes Adresse 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux