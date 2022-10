Projection : Didac’Docs courts métrages d’animation

À 15h : Didac'Docs (courts métrages d'animation des étudiants du MoPa)



À 15h30 : La guerre des amphores (1978 – réal. Christian Pétron et Stéphane Paoli)

Une enquête sur la guerre entre pilleurs d’épaves pour l’exploitation et la revente des objets archéologiques, un commerce lucratif puni par la loi. Les scientifiques voient de ce fait des trésors d’informations historiques détruits par le saccage des épaves dans le seul but d’y prélever les amphores.



Informations pratiques

> Auditorium du musée

> Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Durée : 48 min. Projection de courts métrages d'animation et de documentaires, en complément des différentes thématiques abordées dans l'exposition « Trésors du fond des mers ».

