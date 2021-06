Alençon Aérodrome d'Alençon -Valframbert Alençon, Orne Projection : D’hier à aujourd’hui, ils nous ont transmis leurs histoires ! Aérodrome d’Alençon -Valframbert Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Afin de compléter ses sources et offrir au public, les matériaux qui permettent de préserver des histoires propres à chacun et d’écrire l’histoire de demain, le service des archives municipales d’Alençon en partenariat avec l’Aéro-club de l’Orne, a procédé à la collecte de nouvelles sources complémentaires : documents, ainsi que des témoignages oraux. Les membres de l’Aéro-club de l’Orne évoquent leur passion et partagent leurs souvenirs, leurs anecdotes, leurs réflexions sur le présent et leurs interrogations sur l’avenir… Les archives sont une mémoire perpétuellement en cours de constitution. Mémoire partagée des membres de l’Aéro-club de l’Orne Aérodrome d’Alençon -Valframbert Avenue de Quakenbruck, 61000 Alençon Alençon Orne

