Projection : D’Goda Rammersmatt Rammersmatt Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Rammersmatt

Projection : D’Goda, 17 mars 2023, Rammersmatt Rammersmatt. Projection : D’Goda 17 rue Principale Rammersmatt Haut-Rhin

2023-03-17 – 2023-03-17 Rammersmatt

Haut-Rhin Rammersmatt “D’Goda” est une fiction, tournée principalement dans le village de Bernwiller (Haut-Rhin) par des acteurs amateurs. Presque 50 ans plus tard, cette ode à la petite paysannerie, au retour à la terre et à l’autosuffisance en opposition à une mondialisation paralysante, reste d’une brûlante actualité. Le scénario est signé Louis Schittly, fondateur avec Bernard Kouchner de Médecins sans Frontières, et comme lui prix Nobel de la paix. Il joue lui-même dans le film, avec ses amis et sa famille. “D’Goda” fiction, tournée principalement dans le village de Bernwiller (Haut-Rhin) par des acteurs amateurs, est une ode à la petite paysannerie. +33 6 16 22 58 91 Rammersmatt

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Rammersmatt Autres Lieu Rammersmatt Adresse 17 rue Principale Rammersmatt Haut-Rhin Ville Rammersmatt Rammersmatt lieuville Rammersmatt Departement Haut-Rhin

Rammersmatt Rammersmatt Rammersmatt Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rammersmatt rammersmatt/

Projection : D’Goda 2023-03-17 was last modified: by Projection : D’Goda Rammersmatt 17 mars 2023 17 rue Principale Rammersmatt Haut-Rhin Haut-Rhin Rammersmatt Rammersmatt Haut-Rhin

Rammersmatt Rammersmatt Haut-Rhin