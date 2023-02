Projection des voyages de l’Association VREB Airvault, 2 février 2023, Airvault .

Projection des voyages de l’Association VREB

16, ter Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

2023-02-02 19:00:00 – 2023-02-02

Airvault

Deux-Sèvres

EUR Le 2 février prochain, à la salle du 2ème étage du CCAS, la commune d’Airvault et l’Association Voyage-Recherche et Education au service de la Biodiversité (VREB) proposeront la première d’une série de trois projections animées par Samuel Remerand. Ces dernières, tout public et gratuites, présenteront les actions de l’association au travers de films amateurs relatant les expéditions VREB en Amérique latine. Cette première projection s’attardera sur les premiers voyages en Uruguay en 2020 et au Panama en 2021, et sera suivi d’un temps convivial autour d’un verre de l’amitié.

Le projet initial VREB consistait à traverser plusieurs pays d’Amérique-latine lors de deux séjours afin de relayer les travaux de chercheurs en biologie de la conservation et sensibiliser des écoliers et élèves français à l’importance de la biodiversité pour l’humanité.

Airvault

